NASA нацелено на отправку к Луне своего нового корабля в конце 2019 года

Американское космическое ведомство - NASA нацелено на отправку к Луне своего нового корабля Orion в конце 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в Хьюстоне (штат Техас) директор Космического центра имени Джонсона Эллен Очоа.

"Мы надеемся осуществить запуск в конце 2019 года, - отметила она. - Это цель, к которой мы стремимся".

Очоа напомнила, что специалисты NASA провели в прошлом году всестороннюю оценку степени реализации проекта создания Orion и высказали предположение, что запуск, скорее всего, придется сдвинуть на начало 2020 года. "Но мы все же настроены на то, чтобы отправить корабль к Луне в декабре 2019 года", - подчеркнула директор центра.

Предполагается, что это будет непилотируемый полет. Orion облетит Луну и вернется на Землю. Первый же пилотируемый полет к спутнику нашей планеты корабль совершит так же без посадки, согласно нынешним планам NASA, не позднее 2023 года.

Разработка корабля осуществляется корпорацией Lockheed Martin. Для вывода Orion в космос создается новая тяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS), над которой работают конструкторы корпорации Boeing.

NASA рассчитывает, что в середине 2030-х годов с помощью Orion астронавты совершат экспедицию на Марс.