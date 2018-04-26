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Общественный порядок должен соблюдаться: Карен Карапетян предложил правоохранительным органам предпринять меры


Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян на заседании правительства 25 апреля коснулся вопроса соблюдения общественного порядка.

«Общественный порядок и правила должны соблюдаться, в то же время необходимо подчеркнуть важность поддержания толерантности во время митингов и собраний. Принимая во внимание вышесказанное, я рекомендую руководителям правоохранительных органов принимать меры по постоянному поддержанию нормального общественного порядка всеми и толерантного подхода во время митингов», - как сообщает Арменпресс, сказал и.о. премьер-министра.




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