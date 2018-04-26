Южная Корея провела финальную репетицию межкорейского саммита

Администрация президента Южной Кореи провела в четверг финальную репетицию предстоящих переговоров между президентом Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил на брифинге официальный представитель президента Республики Корея Ким Ый Гём.

"Мы провели финальную репетицию предстоящего саммита. Обоих лидеров играли специальные актеры, что позволило провести репетицию в максимально приближенной к реальному саммиту обстановке", - отметил он. Ким Ый Гём также подчеркнул, что южнокорейская сторона отрепетировала, в частности, приветствие лидеров двух государств и фотографирование. "Почетный караул также отрепетировал музыкальное приветствие лидеров", - добавил он.

Основные мероприятия межкорейского саммита пройдут в пятницу 27 апреля. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин лично встретит лидера КНДР Ким Чен Ына у демаркационной линии, после чего главы двух государств проследуют для переговоров в Дом мира.