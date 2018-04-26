Миллиардер Иванишвили возглавит правящую в Грузии партию

Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили согласился возглавить правящую партию "Грузинская мечта". Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили в четверг на брифинге после заседания руководства партии.

"Лично я и все руководство партии попросили ее основателя Бидзину Иванишвили возглавить "Грузинскую мечту" и он согласился", - сказал Квирикашвили, возглавлявший партию до этого момента.

Иванишвили был премьер-министром Грузии с 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года. Ранее миллиардер неоднократно заявлял, что не собирается возвращаться в политику. Между тем грузинская оппозиция регулярно обвиняет его в "теневом" управлении страной.