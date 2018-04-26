Более 400 "доноров" террористических организаций выявлено во Франции за два года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

"Мы знаем, что таким организациям как "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* нужны деньги для удовлетворения ряда потребностей… Им нужны деньги, чтобы поддерживать их террористические действия… Мы ведем работу, которая позволила за два последних года выявить 416 "доноров" во Франции и 320 "сборщиков" денег, которые базируются в основном в Турции и Ливане, и благодаря которым джихадисты, находящиеся в Сирии и Ираке, могут получать средства", — сказал Моленс в эфире радиостанции France Info.

Он привел данные, согласно которым на подготовку атак в Париже в январе 2015 года террористы потратили 25 тысяч евро, а ноябре того же года — 80 тысяч евро.

В Париже 25-26 апреля проходит международная конференция по борьбе с финансирование терроризма.