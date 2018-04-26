Samsung получил рекордную операционную прибыль по итогам четвертого квартала подряд

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co увеличил операционную прибыль в первом квартале 2018 года до рекордного показателя, причем компания обновляет рекорд четвертый квартал подряд, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее операционная прибыль выросла на 58%, до 15,64 трлн вон по сравнению с 9,9 трлн вон годом ранее.

Чистая прибыль в январе-марте подскочила в полтора раза и составила 11,69 трлн вон ($10,8 млрд) по сравнению с 7,68 трлн вон за аналогичный период 2017 года.

Выручка компании в минувшем квартале увеличилась до 60,56 трлн вон с 50,55 трлн вон в первом квартале прошлого года.

Эксперты, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали чистую прибыль Samsung в первом квартале на уровне 11 трлн вон, выручку - в 60,2 трлн вон.

Несмотря на сильные показатели, инвесторы беспокоятся по поводу сохранения высоких темпов роста в будущем, поскольку спрос на смартфоны в мире снижается, а цены на микрочипы, скорее всего, не смогут подскочить так сильно, как за последний год.

Отмечается, что около 70% операционной прибыли Samsung пришлось на подразделение по выпуску микрочипов, причем доля подразделения в выручке составляет порядка трети, что говорит об очень высокой рентабельности этого бизнеса.

Акции компании на торгах в Сеуле в четверг подорожали на 2,6%. Капитализация компании за последние 12 месяцев выросла на 18% и составляет 361,2 трлн вон ($335 млрд).