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Армен Геворгян продолжает осуществлять обязанности вице-премьера Армении: разъяснения Асмик Петросян


Армен Геворгян продолжает осуществлять обязанности вице-премьера Армении. По просьбе «Арменпресс» помощник президента Армении Асмик Петросян предоставила разъяснения  по поводу указа, размещенного 25-го апреля на сайте президента Армении, который вызвал неоднозначные толкования в прессе.

 «Надо всего лишь внимательно прочесть указ президента Армении, где говорится о признании недействительным указа от 18-го апреля 2018 года, которым Вардан Макарян был назначен ВРИО руководителя аппарата президента Армении. Что касается Армена Геовргяна, то он продолжает осуществлять обязанности вице-премьера Армении»,-сказала помощник президента Армении Асмик Петросян.

Указ  президента Армении от 25-го апреля гласит о признании недействительным указа от 18-го апреля 2018 года, которым Вардан Макарян был назначен ВРИО руководителя аппарата президента Армении.

Распоряжением президента Армении от 25-го апреля Эмиль Тарасян назначен заместителем руководителя аппарата президента Армении, с возложением на него функций руководителя аппарата президента Армении. Вардан Макарян остается на должности заместителя руководителя аппарата президента Армении, кем он являлся и прежде.


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