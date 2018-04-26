Армен Геворгян продолжает осуществлять обязанности вице-премьера Армении: разъяснения Асмик Петросян

Армен Геворгян продолжает осуществлять обязанности вице-премьера Армении. По просьбе «Арменпресс» помощник президента Армении Асмик Петросян предоставила разъяснения по поводу указа, размещенного 25-го апреля на сайте президента Армении, который вызвал неоднозначные толкования в прессе.

«Надо всего лишь внимательно прочесть указ президента Армении, где говорится о признании недействительным указа от 18-го апреля 2018 года, которым Вардан Макарян был назначен ВРИО руководителя аппарата президента Армении. Что касается Армена Геовргяна, то он продолжает осуществлять обязанности вице-премьера Армении»,-сказала помощник президента Армении Асмик Петросян.

Указ президента Армении от 25-го апреля гласит о признании недействительным указа от 18-го апреля 2018 года, которым Вардан Макарян был назначен ВРИО руководителя аппарата президента Армении.

Распоряжением президента Армении от 25-го апреля Эмиль Тарасян назначен заместителем руководителя аппарата президента Армении, с возложением на него функций руководителя аппарата президента Армении. Вардан Макарян остается на должности заместителя руководителя аппарата президента Армении, кем он являлся и прежде.