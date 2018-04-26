Европейские индексы - 25-04-18
МОСКВА, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.02% и составил 12422.30 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.57% и составил 5413.30 пункта, британский FTSE снизился на 0.62% и составил 7379.32 пункта, а российский RTSI снизился на 1.40% и составил 1137.62 пункта.
- 08:46 Европейские индексы - 25-04-18
- 08:44 Американские индексы - 25-04-18
- 08:43 Цены на цветные металлы - 25-04-18
- 08:42 Цены на драгоценные металлы снизились - 25-04-18
- 08:41 Цены на нефть выросли - 25-04-18
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