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Европейские индексы - 25-04-18


МОСКВА, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.02% и составил 12422.30 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.57% и составил 5413.30 пункта, британский FTSE снизился на 0.62% и составил 7379.32 пункта, а российский RTSI снизился на 1.40% и составил 1137.62 пункта.




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