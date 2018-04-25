Президент Армении провел ряд совещаний для обсуждения ситуации в стране и пути выхода из нее

Идя навстречу обращенному к нему призыву, в течение всего дня 25 апреля президент Армении Армен Саркисян провел ряд встреч с представителями парламентских и внепарламентских сил, а также с общественными и политическими деятелями, чтобы обсудить ситуацию в стране и пути выхода из нее.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе обсуждения все участники согласились с тем, что поднятые вопросы должны быть решены в рамках Конституции, включая все конституционные процессы, вплоть до проведения досрочных парламентских выборов, а в случае необходимости, до внесения изменений в Избирательный кодекс.