В Пекине открылся автосалон Auto China 2018
В Пекине открылся международный автосалон Auto China 2018. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Associated Press.
General Motors представил пять полностью электрических моделей, включая Buick SUV, который способен проехать 600 км за один заряд. Volkswagen продемонстрировал внедорожник E20X.
На Auto China 2018 представлены как серийные автомобили, так и электрокары, гибриды и концепт-кары.
Пекинский автосалон – один из крупнейших в мире, по количеству посещающих его автопроизводителей. Впервые авиасалон состоялся в 1990 году и с тех пор проводится раз в два года.
- 18:39 «Газпром Армения» опровергает слухи об увольнении сотрудников за участие в демонстрациях
- 18:29 «Дашнакцутюн» объявляет о прекращении участия в политической коалиции
- 18:05 Предстоящие на 26 апреля мероприятия
- 18:02 Уровень одобрения деятельности Путина превысил 80%
- 17:59 В Пекине открылся автосалон Auto China 2018
- 17:51 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-04-18
- 17:49 Азиатские индексы - 25-04-18
- 17:46 Фракция «Выход» приняла решение о своем кандидате на пост премьер-министра
- 17:44 ООН: донорская конференция по Сирии в Брюсселе может собрать $4,4 млрд
- 17:42 Sky: Трамп посетит Великобританию с рабочим визитом в июле
- 17:34 Карен Карапетян также опроверг слухи о своей отставке
- 17:32 Lexus представил новый седан на базе «Камри»
- 17:27 Афганская девочка больше 10 лет притворялась мальчиком ради отца
- 17:20 Все процессы в Армении должны проходить в соответствии с Конституцией: посол США
- 17:16 Twitter в I квартале 2018 года получил прибыль
- 17:12 Слухи об отставке Карена Карапетяна являются дезинформацией
- 17:05 Источник: встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии ожидается 28 апреля
- 16:39 Президент Армении продолжает совещания с представителями парламентских и внепарламентских сил
- 16:26 BMW представила в Пекине первый электрический кроссовер
- 16:19 Первый международный конкурс оперных вокалистов пройдет в Тбилиси
- 16:15 Во Франции роботы помогают больным детям присутствовать на школьных занятиях
- 16:11 Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер
- 16:06 В ходе акций протеста в Армении было зафиксировано 16 случаев физического насилия в отношении журналистов
- 16:04 Все таможенные КПП в Армении работают в нормальном режиме: КГД опровергает заявление Пашиняна
- 15:39 Пять минут из жизни маленькой девочки признали символом хаоса
- 15:32 СМИ: ирландские ученые изобрели экспресс-тест для определения менингита
- 15:29 Жителям Европы младше 16 лет запретят пользоваться WhatsApp
- 14:49 Вопрос о лишении Никола Пашиняна депутатской неприкосновенности в повестке не стоит: Ваграм Багдасарян
- 14:48 Ученые выявили неожиданную опасность алкоголя
- 14:41 Песков: РФ надеется, что консенсус в Армении будет найден в ближайшее время
- 14:39 Иран при выходе США из сделки возобновит работу атомных объектов
- 14:36 С целью обеспечения эффективного управления ВС использует вертолет: Арцрун Ованнисян
- 14:25 По мнению политолога, Пашинян и его сторонники не готовы к предложенным Кареном Карапетяном внеочередным выборам
- 14:11 На торгах в Нью-Йорке картину Модильяни выставят за рекордную цену
- 14:09 РПА примет решение по кандидатуре премьер-министра после консультаций с политическими силами
16:12, 23.04.2018
Просмотрели 2980 раз Я оставляю должность премьер-министра Армении: Отставка Сержа Саргсяна
16:47, 23.04.2018
Просмотрели 1674 раз Мать Сержа Саргсяна находится в МЦ «Наири», ее состояние удовлетворительное
19:02, 21.04.2018
Просмотрели 1105 раз Президент Армении Армен Саркисян прибыл на площадь Республики, чтобы встретиться с Николом Пашиняном: ОБНОВЛЯЕТСЯ
12:17, 21.04.2018
Просмотрели 1095 раз Серж Саргсян призвал Никола Пашиняна незамедлительно начать гражданский диалог за столом переговоров
18:12, 22.04.2018
Просмотрели 928 раз В Вашингтоне перед Белым домом состоялась церемония зажжения свечей в память жертв Геноцида армян