Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-04-18

ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 апреля, курс доллара США вырос на 0.33 драмa и составил 480.46 драм. Курс евро сократился на 0.85 драмa и составил 586.40 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.78 драм. Курс британского фунта вырос на 0.22 драмa и составил 670.67 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 107.85 драмa и составила 20526.94 драм. Цена серебра сократилась на 7.77 драмa и составила 256.35 драм. Цена платины сократилась на 206.36 драмa и составила 14195.93 драм.