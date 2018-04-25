Sky: Трамп посетит Великобританию с рабочим визитом в июле

Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с рабочим визитом в середине июля. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, британские власти официально объявят о визите американского лидера в ближайшие несколько дней. Таким образом Трамп впервые посетит Великобританию с момента избрания его президентом США в ноябре 2016 года.





