Россия начала производство С-400 для Турции

Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Мы приступили к исполнению контракта (на поставки С-400 Турции — ред.)", — сказал Михеев.

Он пояснил, что речь пока не идет о начале поставок С-400, в настоящее время начато производство ЗРК.

"(Начато) производство. Там есть циклы, этапы. Все оговорено, будем выполнять наши обязательства", — пояснил Михеев.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400.