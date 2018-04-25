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Россия начала производство С-400 для Турции


Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Мы приступили к исполнению контракта (на поставки С-400 Турции — ред.)", — сказал Михеев.

Он пояснил, что речь пока не идет о начале поставок С-400, в настоящее время начато производство ЗРК.

"(Начато) производство. Там есть циклы, этапы. Все оговорено, будем выполнять наши обязательства", — пояснил Михеев.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. 

 

 




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