На лыжах и в купальниках: как в Иркутске развлекаются весной
В этом году ставшее уже традиционным спортивное мероприятие собрало еще больше участников, чем в 2017 году — 670 человек со всей области и с соседних регионов. Это на 55 человек больше, чем год назад. Также все присутствующие смогли поучаствовать в интересных мастер-классах и розыгрыше призов, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
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