МО Арцаха опубликовало видео о передвижениях азербайджанских войск на передовой линии

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало видео о передвижениях азербайджанских войск на передовой линии соприкосновения ВС Азербайджана и Арцаха утром 24 апреля.

Как сообщает Арменпресс, 22 апреля МО Арцаха распространило видеоматериал о скоплении и передвижении живой силы и военной техники противника на линии соприкосновения, а также прокомментировало заявление МО Азербайджана, отметив, что оценка распространенной 21 апреля информации МО, как попытка отвлечь внимание общества от массовых волнений, присуща образу действийМО Азербайджана, была вполне ожидаема и полностью укладывается в тактику военно-политического руководства Баку.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян выступил с комментарием в связи с ситуацией на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном

На фоне внутриполитических развитий в Армении, Азербайджан осуществляет накопления живой силы, артиллерии и военной техники вдоль линии соприкосновения с Арцахом, что дает основания предполагать о возможной новой авантюре со стороны Баку.

Международное сообщество, в первую очередь, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны предпринять соответствующие усилия, направленные на сдерживание Баку, вывод азербайджанской военной техники, артиллерии и вооруженных сил с передовой линии и строгое осуществление договоренностей о прекращении огня от 1994-1995гг.

Продолжаем быть уверенными, что альтернативы мирному переговорному решению нагорно-карабахской проблемы нет. Применение силы может повлечь за собой непредсказуемые последствия для всего региона.

Азербайджан не должен испытывать иллюзии, что в условиях внутриполитических развитий в Армении может посягнуть на действия против Арцаха и претворить в жизнь свои агрессивные намерения. В вопросе обороны Нагорного Карабаха армянский народ един и не позволит какого-либо посягательства в отношении Арцаха.

Армения, как ранее, так и сегодня стоит за спиной Арцаха и решительно настроена обеспечить его безопасность».