Азиатские индексы - 24-04-18

ТОКИО, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.86% и составил 22278.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.08% и составил 1769.75 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.99% и составил 3128.93 пункта, а HANG SENG вырос на 1.26% и составил 30636.24 пункта.