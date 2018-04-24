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Азиатские индексы - 24-04-18


ТОКИО, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.86% и составил 22278.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.08% и составил 1769.75 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.99% и составил 3128.93 пункта, а HANG SENG вырос на 1.26% и составил 30636.24 пункта.




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