Азиатские индексы - 24-04-18
ТОКИО, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.86% и составил 22278.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.08% и составил 1769.75 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.99% и составил 3128.93 пункта, а HANG SENG вырос на 1.26% и составил 30636.24 пункта.
11:24, 24.04.2018
Посол Чехии ожидает положительного завершения развитий, происходящих в Армении
15:27, 22.04.2018
Политолог Маркаров видит развязку ситуации в диалоге
- 18:08 Опубликованы эксклюзивные кадры из новых «Мстителей»
- 18:00 Туристов будут пускать в Ватикан по ночам
- 17:55 Посол Франции высоко оценивает мирный исход внутриполитических событий Армении
- 17:48 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-04-18
- 17:46 Азиатские индексы - 24-04-18
- 17:34 Повестка встречи с Пашиняном открыта: Карен Карапетян встретился с аккредитованными в Армении послами
- 17:32 24 апреля очень важный для Франции день: посол
- 17:31 Принц Чарльз признался, что не знает, как будет справляться с тремя внуками
- 17:28 Предполагаемая дочь монарха Бельгии потребовала провести тест ДНК
- 17:21 Эмили Ратаковски разделась догола во славу Нью-Йорка
- 17:05 Могерини не исключает, что военная эскалация в Сирии может усилиться
- 16:58 Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Instagram
- 16:48 Карен Карапетян встретился с руководством Фонда IDeA
- 16:41 Ученые хотят создать общеевропейскую лабораторию для развития искусственного интеллекта
- 16:34 Нидерланды могут депортировать двух армянских детей в Армению
- 16:33 МИД РФ: Москва рассчитывает, что ситуация в Армении будет урегулирована в правовом поле
- 16:17 Прокуратура запросила для Караджича пожизненного заключения
- 15:49 Обезьяну окончательно лишили прав на селфи
- 15:26 В ООН намерены собрать $3,5 млрд для оказания помощи нуждающимся в Сирии
- 15:22 Исполняющий обязанности премьер-министра Армении встретился с президентом Группы компаний «Ташир» Самвелом Карапетяном
- 15:19 Полиция Стамбула запретила проведение мероприятий, посвященных Геноциду армян
- 15:13 Китаянка попала в больницу из-за упавшей на нее с "неба" собаки
- 15:10 СМИ: YouTube удалил 8 млн неприемлемых материалов после жалоб пользователей
- 15:04 В Австралии кенгуру запретили ходить в любимый бар
- 14:57 В ООН оценили затраты на реконструкцию инфраструктуры в Сирии в не менее чем $200- 300 млрд
- 14:42 И.о. премьер-министра подчеркнул важность соблюдения общественного порядка и обеспечения безопасности в Республике
- 14:38 Армянская община Грузии провела митинг перед посольством Турции
- 14:33 Биологи пересадили мышам крохотный человеческий мозг
- 14:28 Легендарный британский лайнер стал отелем с музеем, бизнес-центром и парком
- 14:22 Гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, считает еврокомиссар
- 14:20 Кремль надеется, что в Армении сохранятся порядок и стабильность
- 14:09 Армянская армия способна противостоять любому посягательству противника: состоялась встреча Карапетяна с Вигеном Саркисяном
- 14:07 Вопрос Геноцида армян должен обсуждаться в парламенте Турции: Палян
- 14:00 Международная общественность должна признать преступление против человечества: Генрих Мхитарян
- 13:35 Трамп и Макрон "посадили" дуб на лужайке у Белого дома
16:12, 23.04.2018
Просмотрели 2733 раз Я оставляю должность премьер-министра Армении: Отставка Сержа Саргсяна
16:47, 23.04.2018
Просмотрели 1391 раз Мать Сержа Саргсяна находится в МЦ «Наири», ее состояние удовлетворительное
19:02, 21.04.2018
Просмотрели 1042 раз Президент Армении Армен Саркисян прибыл на площадь Республики, чтобы встретиться с Николом Пашиняном: ОБНОВЛЯЕТСЯ
12:17, 21.04.2018
Просмотрели 1032 раз Серж Саргсян призвал Никола Пашиняна незамедлительно начать гражданский диалог за столом переговоров
16:53, 17.04.2018
Просмотрели 873 раз Серж Саргсян избран премьер-министром Армении: «за» проголосовали 77 депутатов