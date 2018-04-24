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Полиция Стамбула запретила проведение мероприятий, посвященных Геноциду армян


Полиция Турции запретила проведение мероприятия, посвященного 103-й годовщине Геноцида армян на площади Султанахмет Стамбула. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает агентство Özgürüz.

 Полиция, видя у собравшихся плакаты с надписью “геноцид”, подвергла приводу троих человек. Правоохранители заявили, что через какое-то время они будут выпущены на свободу.

О произошедшем представителям СМИ рассказала турецкая адвокат и правозащитник Эрен Кескин, которая также принимала участие в мероприятии.

“Сегодня мы тут заявлений делать не будем, поскольку в нашем заявлении есть слова, которые запрещены, а без этих слов заявление не имеет смысла. Сегодня здесь находятся официальные лица из Франции и депутаты парламента этой страны. Однако и они говорить не будут”, - сказала Кескин, подчеркнув, что в условиях строгого ограничения свободы слова никто говорить не будет.


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