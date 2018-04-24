Число пострадавших при землетрясении на юго-востоке Турции возросло до 39

Число пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 39. Как передает Арменпресс, об этом сообщил глава Минздрава страны Ахмет Демирджан.

"Пострадали 39 человек, 35 продолжают лечение. Тяжелораненых нет", — цитирует министра агентство Anadolu.

Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло рано утром во вторник в районе Самсат провинции Адыяман. Очаг находился на глубине семь километров. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Сначала пострадавшими числились 13 человек с легкими ранениями.