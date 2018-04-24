Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

Число пострадавших при землетрясении на юго-востоке Турции возросло до 39


Число пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 39. Как передает Арменпресс, об этом сообщил глава Минздрава страны Ахмет Демирджан.

"Пострадали 39 человек, 35 продолжают лечение. Тяжелораненых нет", — цитирует министра агентство Anadolu.

Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло рано утром во вторник в районе Самсат провинции Адыяман. Очаг находился на глубине семь километров. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Сначала пострадавшими числились 13 человек с легкими ранениями.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации