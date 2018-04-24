Мероприятия, посвященные 103-й годовщине Геноцида армян, состоялись в Лондоне

В рамках мероприятий, посвященных 103-й годовщине Геноцида армян, 21 апреля в центре Лондона состоялось традиционное шествие армян Великобритании. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Участники шествия прошли по улице Пикадили от угла Гайд Парка до “Уайтхолла”, где представители посольства Армении, предстоятель армянской епархии в Великобритании, руководство и представители армянских региональных структур возложили венки в память жертв Геноцида армян.

23 апреля, в зале церкви св. Егише Лондона, состоялось мероприятие, посвященное жертвам Геноцида армян, которое организовал Армянский общинный совет Объединенного королевства при поддержке посольства Армении в Великобритании и Армянской Апостольской церкви.