В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1-5,2

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в ночь на вторник в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.

В результате подземных толчков пострадали 13 человек, сообщил телеканал ntv. Пострадавшие сами обратились в больницы.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что погибших в результате удара стихии нет. "Жертв нет. Некоторые здания получили повреждения. Правительство приступило к работе по оценке масштабов повреждений и необходимости оказания помощи", - цитирует премьера телеканал.

В эфире телеканала показали кадры из Адыямана, на которых видно, что ряд одно- и двухэтажных построек получил серьезные повреждения. Обрушились стены некоторых домов. В разборке завалов задействована коммунальная спецтехника.

Эпицентр подземных толчков находился в 4 км к северо-востоку от города Самсат, отмечает агентство Anadolu. Очаг стихии залегал на глубине 7 км.

Между тем, по данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,2. После основного удара сейсмологи зафиксировали еще порядка восьми повторных толчков магнитудой от 1,4 до 2,7.



