"Большая семерка" рассказала, когда будет помогать восстанавливать Сирию

Страны G7 будут помогать восстановлению Сирии, только когда в стране начнется "вызывающий доверие политический переход". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении глав МИД "Большой семерки".

"Мы вновь заявляем, что будем готовы оказывать помощь в восстановлении Сирии только, если будет осуществлен надежный политический переходный процесс", — говорится в заявлении министров по итогам встречи в Торонто.

Они заявили, что военного решения конфликта в Сирии нет, и призвали все стороны "серьезно и в полной мере включиться в процесс ООН в Женеве для достижения надежного политического решения".