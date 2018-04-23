Совместный призыв мирских и духовных лидеров Армении и Арцаха по случаю 24 Апреля

По предложению президента Армена Саркисяна провел встречу с участием Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго, Его Святейшество Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый, президент Республики Арцах Бако Саакян, премьер-министр Республики Армения Серж Саргсян, председатель Национального Собрания Ара Баблоян, первый заместитель премьер-министр Карен Карапетян и председатель Общественного совета Вазген Манукян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в заявлении говорится:

«Дорогие соотечественники,

Завтра армянский народ всего мира вместе с передовым человечеством во всех столицах мира будет поминать жертв Геноцида армян.

24 Апреля - святая и всеобщая дата для всех армян, цивилизованного человечества во всём мире.

В этот день ни один армянин не может выйти против другого.

Более ста лет этот день был днём единства, поминовения и скорби, против совершённой Турцией несправедливости и против сегодняшнего отрицания Геноцида.

Давайте почтим память наших предков и позаботимся о будущем нашего народа достойно и с честью.

Удержим и сохраним содействие и солидарность мира по отношению к нам 24 Апреля, когда вместе с нами чтут память жертв и поминают тех, кто помог пережившим.

Сегодня наш долг, как наследников переживших, сплотить наш народ вокруг национальных идеалов, решить наши внутренние проблемы в единстве, в духе диалога и взаимопонимания, стимулировать творческие силы народа, создать динамично развивающуюся современную Армению, которая станет предметом гордости для всех армян в мире и будет способна защитить непреходящую самобытность армянского народа».