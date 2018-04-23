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АО Арцаха опубликовала новый видеоматериал, свидетельствующий о скоплении азербайджанских сил и техники на линии соприкосновения


АО Арцаха опубликовала новый видеоматериал, свидетельствующий о скоплении азербайджанских сил и техники на линии соприкосновения. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МО Арцаха, они призывают пользователей интернета воздержаться от попыток подвергать сомнению правдивость подобных официальных публикаций.




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