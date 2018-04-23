Глава ПА НАТО: альянс продолжит поддерживать интеграцию Грузии

Парламентская ассамблея (ПА) НАТО активно "поддерживает и продолжит поддержку процесса интеграции Грузии в альянс". Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник в Батуми председатель ПА НАТО Паоло Алли.

Выступая на семинаре "Грузия и Черноморский регион в новой геополитической повестке дня", он отметил: "Необходимо продолжить сотрудничество, чтобы было больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО, для полной интеграции страны в НАТО необходимы время и продолжение реформ".

Глава МИД республики Михаил Джанелидзе заявил на семинаре, что "Сейчас сотрудничество Грузии с НАТО достигло самого высокого уровня за весь период такого сотрудничества, мы намерены расширить этот процесс", - сказал Джанелидзе. Выступления Алли и Джанелидзе в Батуми показаны в эфире тбилисских телекомпаний "Имеди" и "Рустави-2".

Международный семинар "Грузия и Черноморский регион в новой геополитической повестке дня" начался в понедельник и завершится 25 апреля. На форуме в понедельник выступят президент страны Георгий Маргвелашвили и председатель парламента Ираклий Кобахидзе, министр обороны Леван Изория, руководитель офиса связи НАТО в Грузии Розария Пуглис. Как сообщил парламент, участники форума обсудят "ход реформ в стране, вопросы сотрудничества НАТО и Грузии, безопасности Черноморского региона, развития гражданского общества". В семинаре участвуют представители стран - членов НАТО и стран-партнеров, посольств зарубежных государств.



