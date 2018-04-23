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Полицейские, подвергая себя серьезной опасности, служат ежесекундно охране общественного порядка: Виген Саргсян


В ходе последних событий полиция Армении применяет те же методы, которые применяются в самых цивилизованных странах с демократическими традициями. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Виген Саргсян, комментируя события последних дней в Армении.

По его мнению, всегда, в различных странах, действия полиции – независимо от профессионализма полицейских, находятся на грани применения силы или соразмерности действий.

По его словам, важно, чтобы были расследованы все ошибочные действия, однако, нельзя априори говорить о вине полицейских сил.

«Полицейские, подвергая себя серьезной опасности, служат ежесекундно охране общественного порядка. Организаторам акций протеста это может не понравиться, однако, уверяю, что бездействие полиции может привести к не менее опасным последствиям, чем осуществляемые ими действия»,- сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.


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