"Большая семерка" выступила за сохранение антироссийских санкций

Государства "большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) выступают за сохранение антироссийских санкций, введенных за "неприемлемые действия России на Украине", как передает Арменпресс, об этом говорится в Twitter канадского МИД.

"Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия на Украине сохранятся", — говорится в сообщении.

Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.

Страны Группы семи сохраняют открытость для диалога с Россией, но они также намерены продолжить возлагать на нее ответственность за "злонамеренные действия".

Об этом журналистам в воскресенье по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств членов G7 в Торонто на брифинге сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга.