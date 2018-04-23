Глава ПАСЕ попросил ряд депутатов приостановить работу на время проводимого расследования

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти попросил ряд парламентариев приостановить выполнение их обязанностей на время расследования, которое проводит независимая комиссия по расследованию коррупции. С таким заявлением он выступил в воскресенье на пресс-конференции по случаю обнародования этой группой доклада о ситуации в ПАСЕ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как утверждают авторы доклада, ряд депутатов получали незаконное вознаграждение за оказание лоббистских услуг в отношении Азербайджана. "Комиссия установила, что существуют сильные подозрения в том, что некоторые нынешние и бывшие члены ПАСЕ занимались деятельностью коррупционного характера в пользу Азербайджана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассамблеи. "Следственный орган установил, что существовала группа лиц, работающих в ПАСЕ в интересах Азербайджана", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что "их деятельность идет в разрез с этическими стандартами ПАСЕ".

В докладе названы парламентарии, которые нарушили этические нормы, среди них экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт, Самад Сеидов, Тадеуш Ивински, Аугустин Конде, Сезар Флорин Преда, Стефан Шеннах, Алан Дексте и Роберт Уолтер. Часть из этих людей все еще члены ассамблеи.

Глава ПАСЕ Микеле Николетти уже высоко оценил документ.

"Участвовавшим в этом парламентариям предлагается приостановить свою деятельность на то время, пока комиссия ПАСЕ расследует ситуацию в каждом конкретном случае", - сказал Николетти на пресс-конференции.

Доклад был опубликован в преддверии весенней сессии ПАСЕ, которая открывается в Страсбурге 23 апреля.



