Молодежь АРФД призывает проявить в день Геноцида армян солидарность

Молодежь АРФД и студенческий союз «Никол Агбалян» заявляют о проведении 23-го апреля, в 19:00, традиционного факельного шествия. В то же время, молодежь АРФД и студенческий союз «Никол Агбалян»призывают проявить в день Геноцида армян солидарность, долженствующее смыслу этого дня поведение, без ослабления нашего единения. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе АРФД.

«Дорогие соотечественники, проведение 23-го апреля факельного шествия превратилось в течение последних 20 лет символическим мероприятием почитания памяти невинных жертв Геноцида. Оба дашнакских союза призывают проявить взаимопонимание, высокую национальную и политическую сознательность и солидарность.

Во время проведения этого масштабного общественного мероприятия мы не можем не учитывать внутриполитическую напряженность. Будучи солидарными с правом наших сограждан на абсолютно мирные акции протеста, принимая необходимость скорейших перемен в жизни страны, мы призываем проявить в день Геноцида армян солидарность, долженствующее смыслу этого дня поведение, без ослабления нашего единения.

Мы надеемся, что что потенциал молодежи и ее духовность не должны быть использованы с тем, чтобы превратиться в разочарование, а должны служить прогрессу в нашей стране»,- сказано в заявлении.