Карен Карапетян оценил поведение полиции в последние дни

Первый заместитель премьер-министра Армении Карен Карапетян убежден, что ни в одной развитой стране полиция не так терпелива, как в Армении. «Конечно, если полицейские предприняли некоторые жесткие шаги при выполнении своих обязанностей по гражданским правилам, я этого не приветствую. Но я, конечно, хотел бы дать оценку нашей полиции: в эти дни я встречал многих граждан США, Германии, России, Нидерландов, Испании, и все удивляются поведению нашей полиции. Ни в одной развитой стране полиция не была так терпелива, как в Армении. И мы должны отметить этот факт», - как сообщает Арменпресс, сказал первый заместитель премьер-министра Армении.

По словам Карена Карапетяна, в этой нервной, стрессовой ситуации он не исключает, что были нарушения или злоупотребления. «Должны ли мы пойти следить за этим, да, но настолько терпеливо, насколько был в эти дни армянский полицейский. В Германии, Франции, США, в любой другой стране, пример которой может быть вдохновляющим для вас, вы не можете встретить столь терпимого полицейского, когда стоя перед ним, говорят все, что угодно, плюют в него и оскорбляют достоинство.

Признаемся, и у этих людей есть нервы, и они являются гражданами Армении, как и у всех нас у них есть дом, семья, родители, дети, которые, если завтра на границе будет проблема, то они пойдут туда раньше нас. Давайте помнить, что те солдаты, которые находятся на границе и пьют чай вечером, могут спросить друг друга, ну, что они делают, и кого мы здесь защищаем?» - сказал первый заместитель премьер-министра Армении.