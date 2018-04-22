Армянские духовные лидеры Западного побережья США призывают к диалогу
Армянские духовные лидеры Армянской Апостольской, Армянской Католической и Армянской Евангелисткой церквей Западного побережья США призывают к диалогу и взаимной терпимости. Как передает Арменпресс, в обращении говорится:
«Любимые верующие,
Уже 10 дней, как в Армении происходят чрезвычайные события. Мы следим за развитием событий и усилиями к благоприятному перелому ситуации, которые, увы, не дают существенных результатов. Удовлетворение приносит только то, что стороны проявили волю к неприменению варварства и непростительного насилия, дабы отгородить народ от неприемлемого кровопролития.
С Западного побережья Соединенных Штатов мы – представители трех армянских церквей, от всего сердца обращаемся с призывом к каждому из сыновей армянского народа, будь он во власти или в оппозиции: встаньте на путь взаимного понимания, диалога, послушайте друг друга, руководствуйтесь незыблемостью и высшими интересами государства, прислушайтесь к призыву президента Армении к переговорам.
Мы возносим молитвы Всевышнему, чтобы разум и согласие вновь воцарились в народе, и он продолжил путь к излечению всех ран и восстановлению родины.
Архиепископ Ованес Тертерян
Предводитель Западной епархии
Архиепископ МушегМартиросян
Предводитель Западной епархии
Епископ Микаел Мурадян
Предводитель Армянской Католической общины
Отец ПерчЧампазян
Предводитель Армянской Евангелистской общины».