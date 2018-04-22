Армянские духовные лидеры Западного побережья США призывают к диалогу

Армянские духовные лидеры Армянской Апостольской, Армянской Католической и Армянской Евангелисткой церквей Западного побережья США призывают к диалогу и взаимной терпимости. Как передает Арменпресс, в обращении говорится:

«Любимые верующие,

Уже 10 дней, как в Армении происходят чрезвычайные события. Мы следим за развитием событий и усилиями к благоприятному перелому ситуации, которые, увы, не дают существенных результатов. Удовлетворение приносит только то, что стороны проявили волю к неприменению варварства и непростительного насилия, дабы отгородить народ от неприемлемого кровопролития.

С Западного побережья Соединенных Штатов мы – представители трех армянских церквей, от всего сердца обращаемся с призывом к каждому из сыновей армянского народа, будь он во власти или в оппозиции: встаньте на путь взаимного понимания, диалога, послушайте друг друга, руководствуйтесь незыблемостью и высшими интересами государства, прислушайтесь к призыву президента Армении к переговорам.

Мы возносим молитвы Всевышнему, чтобы разум и согласие вновь воцарились в народе, и он продолжил путь к излечению всех ран и восстановлению родины.

Архиепископ Ованес Тертерян

Предводитель Западной епархии

Архиепископ МушегМартиросян

Предводитель Западной епархии

Епископ Микаел Мурадян

Предводитель Армянской Католической общины

Отец ПерчЧампазян

Предводитель Армянской Евангелистской общины».