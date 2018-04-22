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Армянские духовные лидеры Западного побережья США призывают к диалогу


Армянские духовные  лидеры  Армянской Апостольской, Армянской Католической и Армянской Евангелисткой церквей Западного побережья  США призывают к диалогу и взаимной  терпимости. Как  передает Арменпресс, в обращении говорится:

«Любимые верующие,

Уже 10 дней, как  в  Армении происходят чрезвычайные события. Мы  следим за развитием событий и усилиями к  благоприятному  перелому  ситуации, которые, увы, не  дают существенных результатов. Удовлетворение  приносит только то, что стороны  проявили волю к неприменению варварства и непростительного насилия, дабы отгородить народ от неприемлемого кровопролития.  

С Западного побережья  Соединенных Штатов мы – представители трех армянских церквей, от всего сердца обращаемся с призывом к каждому из сыновей армянского народа, будь он во власти или в оппозиции: встаньте  на путь взаимного понимания, диалога, послушайте  друг друга, руководствуйтесь незыблемостью и высшими интересами государства, прислушайтесь к призыву президента Армении к переговорам.

Мы  возносим молитвы  Всевышнему, чтобы  разум и согласие вновь воцарились в  народе, и он продолжил путь к  излечению всех ран и восстановлению родины.

 

Архиепископ  Ованес Тертерян

Предводитель Западной епархии

 Архиепископ МушегМартиросян

Предводитель Западной епархии

Епископ Микаел Мурадян

Предводитель Армянской Католической общины 

Отец ПерчЧампазян

Предводитель Армянской Евангелистской общины».

 

 

 




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