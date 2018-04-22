В Эребуни полиция  разгоняет шествие – Пашинян и Микаелян удалены  с территории

В столичном административном округе Эребуни силами полиции депутаты НС РА Никол Пашинян и Сасун Микаелян удалены с территории.

Как передает Арменпресс, полиция начала разгонять шествие.

При этом полиция применяет и спецсредства, о чем говорилось в распространенном ранее заявлении полиции, поскольку митинги стали носить незаконный характер.

В распространенном 22 апреля заявлении полиции, в частности, говорится:

"Начиная с 19-го апреля 2018г., Никол Пашинян проводит в различных административных округах Еревана митинги, о которых не проинформировал полномочный орган в установленном законом порядке, и по этому поводу соответствующих решений принято не было. В ходе незаконных митингов, в том числе шествий, Никол Пашинян и действующие по его распоряжениям люди периодически и грубо нарушают ряд положений закона “О свободе собраний».

В частности, полномочным органам не были надлежащим образом предоставлена информация о месте акции, ожидающемся количестве ее участников, технических средствах и предметах, используемых во время митинга, а в случае шествия – о его маршруте и графике, был перекрыт свободный вход и выход в здания и строения на месте проведения акции или близ него, во время митингов не принимались меры для их нормального проведения, участники акций не были проинформированы о требовании полиции прекратить их.

Более того, в ходе незаконных акций, в том числе в ходе митинга 22.04.2018г., Никол Пашинян периодически призывает участников блокировать улицы города и входы в здания государственных органов, заходить на территории, находящихся под особой охраной, и препятствовать их работе.

В результате организаторы и участники акций периодически и на длительное время перекрывали ряд проспектов и улиц, иные транспортные узлы, блокировали входы в государственные и частные здания, а также в структуры местного самоуправления, препятствовали их нормальной работе, озвучивали угрозы и оскорбления в адрес многочисленных людей, не участвующих в их акциях, применяли насилие в отношении полицейских и иных лиц».-0-/78/