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Минобороны призывает организаторов акций воздержаться от блокировки улиц, примыкающих к Административному корпусу МО


Минобороны призывает организаторов акций воздержаться от блокировки улиц, примыкающих к Административному  корпусу МО, а также движения машин  с номерами МО.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в  обращении говорится:

«Минобороны и Генштаб Армении с целью обеспечения службы  армии и боевого дежурства семь дней в  неделю в любое  время дня и ночи проводит регулярные мероприятия. Эта  работа должна  быть полноценной и ничто не  может препятствовать ее проведению. Посему призываем организаторов массовых мероприятий воздержаться от блокировки улиц, примыкающих к Административному  корпусу МО, а также движения машин  с номерами МО.

Любая подобная попытка будет строжайше пресечена».

Руководитель  парламентской фракции «Елк» и партии  «Гражданский договор»  Никол Пашинян во время  шествия  21 апреля заявил, что вместе  со своими сторонниками пройдет по общине  Аван – в том число и около Административного корпуса МО РА.

 




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