Минобороны призывает организаторов акций воздержаться от блокировки улиц, примыкающих к Административному корпусу МО, а также движения машин с номерами МО.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, в обращении говорится:

«Минобороны и Генштаб Армении с целью обеспечения службы армии и боевого дежурства семь дней в неделю в любое время дня и ночи проводит регулярные мероприятия. Эта работа должна быть полноценной и ничто не может препятствовать ее проведению. Посему призываем организаторов массовых мероприятий воздержаться от блокировки улиц, примыкающих к Административному корпусу МО, а также движения машин с номерами МО.

Любая подобная попытка будет строжайше пресечена».

Руководитель парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян во время шествия 21 апреля заявил, что вместе со своими сторонниками пройдет по общине Аван – в том число и около Административного корпуса МО РА.