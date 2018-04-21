Время в Ереване: 11:07:36,   21 Апрель

Европейские индексы - 20-04-18


МОСКВА, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.21% и составил 12540.50 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.39% и составил 5412.83 пункта, британский FTSE вырос на 0.54% и составил 7368.17 пункта, а российский RTSI снизился на 0.68% и составил 1145.80 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации