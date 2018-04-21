Европейские индексы - 20-04-18
МОСКВА, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.21% и составил 12540.50 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.39% и составил 5412.83 пункта, британский FTSE вырос на 0.54% и составил 7368.17 пункта, а российский RTSI снизился на 0.68% и составил 1145.80 пункта.
- 13:32 Посольство Армении отказалось подавать заявления в полицию на участников акции протеста
- 12:32 Полиция приняла решение о прекращении митингов – требование представлено Николу Пашиняну
- 12:17 Серж Саргсян призвал Никола Пашиняна незамедлительно начать гражданский диалог за столом переговоров
- 11:48 Все задержанные 20 апреля отпущены
- 11:35 Пашинян и его сторонники совершают шествие в Нор Норке: ситуация напряженная – ОБНОВЛЯЕТСЯ
- 11:14 Европейские индексы - 20-04-18
- 11:13 Американские индексы снизились - 20-04-18
- 11:12 Цены на цветные металлы - 20-04-18
- 11:11 Цены на драгоценные металлы снизились - 20-04-18
- 11:10 Цены на нефть - 20-04-18
- 10:46 Боксеры продолжают успешные выступления на первенстве Европы
- 10:28 Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима
- 10:00 Репортер Тирайр Мурадян признан пострадавшим
- 20.04-23:08 Считаем неприемлемым все шаги, которые могут навредить нашей стране: Члены сборной Армении по шахматам выразили поддержку Сержу Саргсяну
- 20.04-22:58 Пашинян представил предусловия для диалога с властями
- 20.04-22:12 Посольства Армении в Аргентине и Бразилии не имеют никакой информации об армянских акциях протеста в Буэнос-Айресе и Сан-Паулу
- 20.04-22:05 Фотографии митинга с летательного аппарата
- 20.04-21:27 В Армении зафиксирован беспрецедентный показатель экономической активности
- 20.04-21:10 Предстоящие на 21 апреля мероприятия
- 20.04-21:02 Уважение фундаментальных свобод, свободы слова и собраний - это достижения Армении: Эдвард Налбандян
- 20.04-20:50 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 28 случаев преступлений
- 20.04-20:27 Мы обязаны провести переговоры и найти логичные решения для выхода из ситуации: Карен Карапетян
- 20.04-20:01 СНБ раскрыла и предотвратила кибернападение на компьютерные сети органов государственного управления
- 20.04-19:41 Полиция предупреждает о возможности разгона собрания в случае продолжения незаконных действий
- 20.04-19:18 Сержу Саргсяну в связи с избранием на пост премьер-министра Армении поздравительное послание направил президент Беларуси
- 20.04-18:32 Никол Пашинян призвал участников акций протеста открыть улицы города и прийти на площадь Республики
- 20.04-18:28 Генштабы СНГ намерены сотрудничать в противодействии беспилотной авиации
- 20.04-18:27 Турецкий премьер назвал Грецию пристанищем для врагов Турции
- 20.04-18:26 ЕС рассчитывает собрать более $6 млрд для Сирии на конференции 24-25 апреля
- 20.04-18:23 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-04-18
- 20.04-18:23 Азиатские индексы - 20-04-18
- 20.04-18:16 Премьер-министр Серж Саргсян получает поздравительные послания от иностранных коллег
- 20.04-17:52 Пятеро пострадавших в ходе акций протеста граждан пока находятся в медучреждениях Еревана
- 20.04-17:52 Sky: принца Чарльза избрали будущим главой Содружества
- 20.04-17:45 По положению на 17:00 в различные отделения полиции доставлены 217 участников акций протеста
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