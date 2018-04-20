Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2018 года

Американский журнал Time опубликовал ежегодный список "100 самых влиятельных людей" за 2018 год, в котором на этот раз представителей России не оказалось. Перечь был размещен на сайте издания.

В категорию "Лидеры" авторитетный журнал включил президента США Дональда Трампа, британского принца Гарри и его невесту американскую актрису Меган Маркл, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, председателя КНР Си Цзиньпина, лидера КНДР Ким Чен Ына. С 2014 по 2017 год в списках издания фигурировал президент России Владимир Путин, однако в этом году он не был включен редакцией журнала, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Спортсмены, бизнесмены и деятели культуры были отмечены в категориях "Артисты", "Иконы" и "Титаны". По версии журнала, наиболее влиятельными людьми в этих номинациях в 2018 году стали актриса Николь Кидман, режиссер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел, певицы Рианна и Дженнифер Лопес, предприниматель Илон Маск, теннисист Роджер Федерер.

В категории "Пионеры" наиболее влиятельными людьми года были названы первая женщина-командир Международной космической станции Пегги Уитсон и самая молодая американская олимпийская чемпионка по сноуборду Хлоя Ким.

Time впервые опубликовал рейтинг "100 самых влиятельных людей мира" в 1999 году. Как поясняют представители журнала, в список, как правило, входят люди, оказывающие наибольшее воздействие на ситуацию в мире. В него включают также различные организации, объединения и собирательные образы. Выбор редакции относительно того, кто является самыми влиятельными людьми в мире, может значительно расходиться с мнением читателей.





