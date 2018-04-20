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СМИ сообщили о разгрузке судов в сирийском Тартусе под дымовой завесой


Несколько грузовых судов вошли в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно сообщениям, разгрузка происходит под покровом дымовой завесы и аэрозольного газа, предназначенного для блокировки обзора со спутников и беспилотников.

 




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