СМИ сообщили о разгрузке судов в сирийском Тартусе под дымовой завесой
Несколько грузовых судов вошли в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Согласно сообщениям, разгрузка происходит под покровом дымовой завесы и аэрозольного газа, предназначенного для блокировки обзора со спутников и беспилотников.
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