Самым дорогим лотом аукциона Christie's в Нью-Йорке стало полотно Кранаха

Рекордная цена - $7,7 млн - уплачена в четверг в Нью-Йорке на аукционе Christie's за портрет курфюрста Саксонии Иоганна Фридриха Великодушного, написанный в 1531 году Лукасом Кранахом Старшим (1472-1553). Как передает Арменпресс, об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель пресс-службы аукционного дома Дженнифер Каминэйл.

В начале Второй мировой войны это полотно было похищено нацистами из частной коллекции и на протяжении последних 75 лет считалось утраченным.

Картина кисти Питера Пауля Рубенса (1577-1640) "Сатир с корзиной винограда и айвы и нимфа", написанная предположительно в 1620 году, была продана за $5,7 млн при первоначальной оценке в $5-7 млн.

В целом, по данным пресс-службы Cristie's, аукцион работ старых мастеров принес $36,5 млн.



