СМИ: Турция вывела свои золотые запасы из Федрезерва США

Центробанк Турции в течение 2017 года вывел весь золотой запас республики из Федерального резерва США, где он находился на хранении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом пишет газета Hürriyet.

Как отмечает издание, решение о сокращении количества хранимых в США золотых слитков Анкара приняла на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном по ряду региональных и двусторонних тем.

Систематический вывод золота из Федрезерва начался в 2017 году, в США хранилось около 28,7 т этого драгметалла, указывает газета.

Факт вывода золота подтверждается и в обнародованным ранее в апреле официальным отчетом Центробанка Турции. В графе об имеющихся в Федрезерве США золотых резервах республики по состоянию на 2016 год значится цифра в 28 тыс. 689 кг, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки. Общий объем золотого резерва страны, как следует из отчета ЦБ, оценивается в 564,6 т, или более 20 млрд в долларовом эквиваленте.

Как поясняет издание, выведенное из США золото было частично возвращено в Турцию, а также переразмещено на хранение в Европе, в частности в Центробанке Великобритании и Банке международных расчетов в Швейцарии.