СМИ: сенаторы США пригрозили Турции санкциями, если американский пастор не будет отпущен

Сенаторы Конгресса США Джеймс Лэнкфорд (республиканец от штата Оклахома) и Джинн Шахин (демократ от штата Род-Айленда) призвали к введению санкций в отношении Анкары, если та не освободит американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями по обвинению в участии в попытке военного переворота в Турции в 2016 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета The Hill.

В совместном заявлении американские законодатели осудили действия правительства Турции в отношении Брансона и пригрозили Анкаре экономическими санкциями - с их фиксацией в бюджетном законопроекте США на 2019 финансовый год - если пастор в самое ближайшее время не будет отпущен на свободу.

"Представители Турции, причастные к задержанию любого невиновного американского гражданина, должны нести международную ответственность, а действия в отношении пастора Брансона в частности квалифицируются как захват заложников, - цитирует издание заявление двух сенаторов.

Двумя днями ранее освобождения Брансона, удерживаемого в Турции уже около 18 месяцев,потребовал президент США Дональд Трамп. Он назвал пастора порядочным человеком, преследуемым без каких-либо оснований.



