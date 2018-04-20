По положению на 11:00 утра 20-го апреля в различные отделения полиции доставлены 52 участника акций протеста. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

«Полиция продолжит в установленном законом порядке подвергать приводу тех граждан, которые позволят действия по нарушению общественного порядка. Если подвергнутые приводу граждане не освобождаются в сроки, предусмотренные для административного задержания, это означает, что органы расследования проверяют их причастность к совершенным преступлениям»,- сообщил ранее 19-го апреля начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

Как уже сообщалось, участники акций протеста под руководством депутата НС Армении Никола Пашиняна 20-го апреля начали шествие с улицы Гюльбенкяна. Никол Пашинян накануне во время митинга заявил, что сегодня, 20-го апреля, в 19:00 на площади Республики вновь состоится митинг.

Участники акций протеста под руководством депутата НС Армении Никола Пашиняна 20-го апреля начали шествие с улицы Гюльбенкяна.

По его совету группа лиц перекрыла своими автомобилями движение. Полиция попыталась эвакуатором сдвинуть эти автомобили, Пашинян призвал своих сторонников окружить эвакуатор. В результате сюда прибыла группа полицейских, ситуация обострилась, однако столкновения между сторонами не произошло. Пашинян призвал своих сторонников перекрывать улицы в различных районах города. Сюда прибыл и замначальника полиции Армении Валерий Осипян, он напомнил, что участники акции обязаны оповестить о своих планах полицию. Участники акций протеста под руководством депутата НС Армении Никола Пашиняна двинулись шествием по улицам Еревана. Никол Пашинян накануне во время митинга заявил, что сегодня, 20-го апреля, в 19:00 на площади Республики вновь состоится митинг.

Вечером 13 апреля на Площади Свободы в Ереване состоялся совместный митинг трех оппозиционных инициатив, выступающих против премьерства 3-го президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг организовали инициатива «Мой шаг» во главе с руководителем оппозиционной парламентской фракции «Елк», вместе с представителями других гражданских инициатив. Ранее Никол Пашинян объявил о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного шествия «Мой шаг» по 7 крупным городам Армении и 4-дневных митингов в Ереване. Н. Пашинян заявил о начале круглосуточных митингов в Ереване. Протестующие заняли Площадь Франции. После того как митингующие заблокировали площадь, дорожное движение в центре столицы оказалось парализовано. 13 апреля оппозиционеры ворвались в здание Ереванского государственного университета, призывая студентов к массовым забастовкам. 14 апреля митингующие временно захватили здание Общественного радио Армении, но покинули его после того, как Никол Пашинян обратился с призывом к народу собраться на митинги. Вечером 15 апреля Никол Пашинян на Площади Франции в Ереване, которая была перекрыта митингующими, обнародовал программу действий массового гражданского неповиновения. Он призвал граждан присоединяться к акции, перекрывать движение транспорта на узловых перекрестках столицы, а также блокировать здание парламента и работу метрополитена.

С утра 16 апреля было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана. В частности, митингующие во главе с депутатом Национального Собрания Армении Николом Пашиняном прорвали полицейский кордон на центральном проспекте Баграмяна, где находятся здания парламента, резиденция президента, Конституционный суд РА и ряд посольств. Начались столкновения протестующих с полицией. Полиция после этого начала применять спецредства, пострадали не только протестующие и Н. Пашинян, но и полицейские. Полиция дала срок на прекращение акции, предупредив в противном случае применить силу и разогнать митинг. Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян и его сторонники 17 апреля провели митинг на площади Республики.

Депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники с утра 18-го апреля снова попытались перекрыть движение на различных улицах и перекрестках Еревана.

Вечером 18 апреля на площади Республики в Ереване состоялся митинг депутата НС Никола Пашиняна и его сторонников. Демонстранты раскрыли флаг Армении и начали петь государственный гимн.После митинга началось шествие демонстрантов.

19-го апреля депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники с утра 19-го апреля снова попытались перекрыть движение на различных улицах и перекрестках Еревана. Они прошли шествием по улицам Еревана, а вечером 19 апреля на площади Республики в Ереване состоялся митинг депутата НС Никола Пашиняна и его сторонников.

После митинга началось шествие демонстрантов. 19-го апреля в различные отделения полиции были доставлены более 100 участников акций протеста.