Журналист Тирайр Мурадян сообщает о своем задержании сотрудниками полиции

Журналист общественной организации «Союз информированных граждан» Тирайр Мурадян сообщает о своем задержании и приводе сотрудниками полиции 20-го апреля с трассы Ереван-Абовян. Как передает «Арменпресс», он сообщает, что его везут в неизвестном направлении.

Начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян сообщил нам, что журналист не был подвергнут приводу: его выпустили из полицейской машины, проехав несколько метров.

«В данный момент с ним беседуют сотрудники полиции»,- сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

Как сообщалось ранее, журналист общественной организации «Союз информированных граждан» Тирайр Мурадян представил подробности нападения, которому он подвергся утром у 3-го здания правительства Армении, и в результате чего он попал в больницу с травмами.

В беседе с «Арменпресс» он рассказал, что в 08:30 утра, когда участники акции протеста двинулись с площади Республики в направлении 3-го здания правительства Армении, он тоже пошел туда. Он попытался зафиксировать людей в гражданской одежде, чье поведение было странным, еще до инцидента,.

«Они вели себя не как митингующие: постоянно звонили кому-то и рассказывали о происходящем», – сказал он.

«Заметив, что я обратил на них внимание, они попытались скрыться. Они вышли из моего поля зрения, я же пошел в направлении 3-го здания правительства Армении, встав на расстоянии порядка 30 м. Я увидел, что эти двое – рядом со мной. Один из них был в черной одежде, другой – в синей. Второй спросил у меня – зачем ты снимал, и набросился на меня с кулаками. К нему присоединился и второй, они били меня по голове и другим частям тела. Затем они ушли, я попытался последовать за ними и зафиксировать их, чтобы понять – кто это был»,- рассказал Тирайр Мурадян.

По его словам, у памятника Гарегину Нжде одетый в черное снова попытался ударить его, они оба повалились на землю. «Затем он побежал в направлении улиьы Мелик-Адамяна. Я подошел к полицейским на улице Бузанда, сказал майору подразделения ангелов, что я журналист, произошел инцидент, нарушители сбегают. Он с пренебрежением ударил меня по руке, сказав: «Знаем, что ты журналист». После я сообщил своим друзьям о происшествии, они вызвали скорую помощь и доставили меня в больницу. Пока мне не сказали диагноза, но я знаю, что у меня – ушиб в области затылка»,- рассказал Тирайр Мурадян.

Врачи решили понаблюдать за ним несколько часов, затем его выпишут. В больнице Тирайра Мурадяна навестили сотрудники полиции, и он сделал заявление о преступлении, а также о бездействии сотрудников полиции.

Генпрокуратура Армении направила в Следственный комитет сообщения СМИ о том, что в центре Еревана, при освещении митинга оппозиции, то есть – при исполнении профессиональных обязанностей, был избит журналист общественной организации «Союз информированных граждан», корреспондент сайта «sut.am» Тирайр Мурадян.

Материалы направлены в СК Армении для начала производства и реализации процедур, предусмотренных статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса РА.