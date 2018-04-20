Свазиленд переименовали в Королевство Исватини

Король Свазиленда Мсвати Третий объявил о переименовании государства: теперь страна будет называться Исватини, что на местном языке означает "земля народа свази". Как передает Арменпресс, об этом сообщает зимбабвийский информационный сайт Zimeye.

"Я хотел бы объявить, что Свазиленд возвращается к своему исконному названию. страна будет официально называться Королевством Исватини", — сказал король, выступая в городе Манзини по случаю 50-летнего юбилея независимости страны, совпавшего с его 50-летием.

Свазиленд — небольшое государство, находящееся между ЮАР и Мозамбиком. Население страны — более 1,4 миллиона человек.

В 2013 году сообщалось, что Мсвати III выбрал для себя очередную невесту. По информации Independent Online, 18-летняя финалистка конкурса красоты Синдисва Дламини стала 15-й женой короля.