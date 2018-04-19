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Акции и митинги в некоторых случаях пересекают линию мирных мероприятий: Давид Арутюнян


Исполняющий обязанности министра юстиции Армении Давид Арутюнян считает, что акции и митинги депутата НС Никола Пашиняна в некоторых случаях пересекают линию мирных мероприятий.

«Я не разделяю мнение, когда проходящие митинги называются мирными, митингами без оружия. Думаю, этот митинг в некоторых случаях выходит за рамки мира. Прорыв полицейского кордона говорит о немирной демонстрации. Я считаю нормальным, что полиция обеспечивает общественный порядок» - как сообщает Арменпресс, сказал Арутюнян.

Отвечая на вопрос, почему возглавляемое им ведомство не отреагировало на недавние события в Ереване, Арутюнян сказал, что каждый должен заниматься своим делом, проблема не в области оценки министерства юстиции.


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