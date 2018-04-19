Президент Армении выступил с заявлениям в связи с последними событиями в стране

Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлениям в связи с последними событиями в стране. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в заявлении говорится:

«В последние дни тысячи граждан нашей Республики, подавляющая часть которых – студенческая молодёжь, представляют свои требования властям в форме демонстраций и шествий.

Молодые люди – это наш завтрашний день: будущий воин, учёный и инженер, политический деятель и государственный чиновник, и, несомненно, их голос должен быть слышим, а их мнение должно уважаться.

Несомненно, есть множество накопившихся проблем социально-экономического, правового и политического характера, которые требуют скорейшего решения. Парламент Армении и сформированное его большинством правительство, будучи наделёнными соответствующими полномочиями, призваны обсуждать вопросы и находить удовлетворяющие общество решения.

По моему глубокому убеждению, единственным разрешением подобных ситуаций является диалог в любом формате, уважение точек зрения друг друга и толерантность.

Как глава государства я приглашаю стороны к диалогу, для того, чтобы найти лучший выход из создавшейся ситуации.

В этом плане разделяю выраженную различными общественно-политическими организациями озабоченность и приветствую предложение АРФД создать под эгидой президента Армении площадку политических консультаций, чтобы совместно и по принципу солидарности найти решения существующих проблем.

До этого призываю участников общественных собраний: демонстрантов и правоохранителей, проявить сдержанность и ответственность.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что безопасность, стабильность и национальное согласие нашей страны должны быть для всех нас приоритетной и неоспоримой необходимостью».