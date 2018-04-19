Ирак нанес авиаудары по скоплениям боевиков ИГ восточнее Евфрата в Сирии

ВВС Ирака нанесли удары по скоплениям боевиков террористической группировки "Исламское государство"* и их командованию в районах восточнее Евфрата на территории Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель министерства обороны Ирака Тахсин аль-Хафаджи.

Пресс-офис премьер-министра Ирака сообщил в четверг о нанесении иракскими ВВС воздушных ударов по позициям ИГ* в приграничных районах на территории Сирии, поскольку они представляли опасность для Ирака.

"Воздушные удары были точными и поразили скопления боевиков ИГ* и их командование в районах восточнее Евфрата на территории Сирии", — отметил аль-Хафаджи.