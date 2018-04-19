Болезненное воображение руководства Азербайджана искажает все: Шаварш Кочарян

Скоро исполнится сто лет с тех пор, как при помощи военной поддержки Османской империи на мировой политической карте впервые появилось второе турецкое государство, называемое Азербайджаном. Как ни странно, эта страна не помнит, что произошло буквально вчера, но «помнит», что произошло за столетия до ее появления. Об этом сказал пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, отвечая на вопросы Арменпресс о последних заявлениях президента Азербайджана Ильхама Алиева.

- Как Вы прокомментируете заявление президента Азербайджана о том, что основой для урегулирования нагорно-карабахского конфликта является территориальная целостность Азербайджана?

- Заявление лидера Азербайджана является полуправдой, так как проблема должна быть решена в рамках территориальной целостности и Арцаха, и Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджанской Республики не имеет ничего общего с территориальной целостностью Республики Арцах.

Президент Азербайджана делает вид, что забыл, что в качестве основы для переговоров принят документ сопредседателей Минской группы ОБСЕ, согласно которому статус Арцаха определяется имеющим правовую силу свободным волеизъявлением народа Арцаха.

Лучшим ответом на фиктивное определения президента Азербайджана в связи с Нагорным Карабахом является находящийся на пути укрепления свободной, независимой демократии Арцах со своим активным гражданским обществом.

- Президент Азербайджана вновь представил Армению и Арцах как исторические земли Азербайджана. Как прокомментируете это?

- Скоро исполнится сто лет с тех пор, как при помощи военной поддержки Османской империи на мировой политической карте впервые появилось второе турецкое государство, называемое Азербайджаном. Как ни странно, эта страна не помнит, что произошло буквально вчера, но «помнит», что произошло за столетия до ее появления.

Болезненное воображение руководства Азербайджана пренебрегает или искажает все: международное право, включая Устав ООН, усилия посредников, в том числе заявления и лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, историю от древности до наших дней, в том числе труды Страбона, Плутарха и других античных авторов.

Это заявление направлено, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию Азербайджана, чтобы оправдать политику насильственной ассимиляции коренных этнических меньшинств, а также на то, чтобы представить созданный в стране авторитарный наследственный режим в качестве демократического достижения.