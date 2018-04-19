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Parisien: во Франции за €63 тыс. продали ручку, якобы принадлежавшую Путину


Черную авторучку, украшенную серебряным двуглавым орлом с 20 кристаллами Swarovski, продали за €63 тыс. на аукционе Drouot в Париже. Как утверждает в четверг газета Le Parisien, ручка принадлежала президенту РФ Владимиру Путину, передает Арменпресс.

По данным издания, предварительно лот оценивался от €50 тыс. до €80 тыс. Имя покупателя, участвовавшего в торгах по телефону, не раскрывается. "Этот объект не является произведением искусства, - рассказали специалисты аукционного дома. - Однако его уникальность подчеркивается нынешними политическими реалиями".





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