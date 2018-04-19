Европейские индексы - 18-04-18

МОСКВА, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.04% и составил 12590.83 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.50% и составил 5380.17 пункта, британский FTSE вырос на 1.26% и составил 7317.34 пункта, а российский RTSI вырос на 2.95% и составил 1154.55 пункта.