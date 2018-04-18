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Вот так будет выглядеть новый Lexus ES


Компания Lexus опубликовала первые изображения седана ES следующего поколения. Премьера новинки, которая не только станет преемником нынешней модели, но и заменит в линейке GS, состоится в конце апреля на моторшоу в Пекине, передает Арменпресс.

Новый Lexus ES будет построен на модульной платформе TNGA, которая уже используется для «Камри». В линейку двигателей войдут атмосферные «четверки», шестицилиндровые бензиновые моторы и гибридная силовая установка мощностью 208 лошадиных сил.

В оснащение модели также появятся новые системы безопасности, включая функции определения пешеходов и предупреждения о движущихся объектах в поперечном направлении.

 




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