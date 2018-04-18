Япония предложила КНР техническую помощь в решении проблемы общественных туалетов, которую китайские власти объявили неотложной. Японские туалеты, оснащенные электроникой и другими приспособлениями, являются чудом современной бытовой техники, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В воскресенье и понедельник в Пекине состоялись встречи на высоком уровне, в ходе которых официальные лица с обеих сторон приняли обязательства по улучшению связей в различных сферах, от сотрудничества по проблеме Северной Кореи до мер по предотвращению торговой войны в глобальном масштабе, а также по сотрудничеству в проектах развития инфраструктуры по всему миру.

Однако помимо этого, посольство Японии в Пекине ведет переговоры с китайскими представителями по вопросу об участии в китайской "туалетной революции".

Как сообщает японский сайт Nikkei Asian Review, министерство иностранных дел Японии в сотрудничестве с двумя другими министерствами ведет консультации с частными компаниями, в том числе с изобретателем нового типа туалета Тото, о том, как можно помочь Китаю.