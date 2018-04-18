Союз журналистов Армении осуждает насилие в отношении главного редактора factor.am Аревик Саакян и требует подвергнуть ответственности виновных. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Некие лица в ночь с 17-го на 18-е апреля попытались избить главного редактора factor.am Аревик Саакян, сорвали с нее удостоверение сотрудника прессы, повредили технику. По ее словам, находящиеся на территории полицейские не воспрепятствовали этому.

Союз журналистов Армении осуждает насилие в отношении главного редактора factor.am Аревик Саакян и требует подвергнуть ответственности виновных. Союз журналистов Армении осуждает бездействие правоохранительных органов, требуя от полиции Армении провести служебное расследование по поводу неадекватного поведения сотрудников полиции и подвергнуть наказанию виновных сотрудников полиции.

В эти дни Армения находится в эпицентре драматических событий, и на передовой линии журналисты осуществляют свои профессиональные обязанности. Призываем все стороны уважать профессиональную деятельность журналистов, исключая насилие в их отношении при любых условиях – как со стороны участников акций, так и со стороны правоохранительных органов».